اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»

طالب اتحاد كرة القدم الليبي، في رسالة رسمية، أندية الدوري الممتاز بتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين وذلك بالاتفاق بين الطرفين بما لا يرهق أو يؤدي لإفلاس النادي وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضافت الرسالة التي تم تعميمها على الاتحادات الفرعية بالمناطق وفقًا للتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه في حالة الخلاف يحال الأمر من قبل النادي إلى أي من لجان «فيفا» وتحديدًا لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين، التي ستعترف بما يقره النادي من إجراء التخفيض شريطة توفر حسن النية في ذلك.