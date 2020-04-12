الأندية الليبية في مواجهة «كورونا»

الأندية الليبية تواصل حملات التوعية (إنترنت)

يواصل عديد الأندية الليبية حملات التوعية في مختلف مجالاتها الصحية والترشيدية والعملية، ففي نادي «الأهلي طرابلس» تتواجد الحملات المتنوعة لرابطة النادي.

شهد مقر النادي الأهلي، أمس السبت، إقامة رابطة جمهور النادي الأهلي بالتعاون مع مصرف الدم المركزي، وبمشاركة فريق الهلال الأحمر الليبي طرابلس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار «بالروح بالدم نفديك يا ليبيا».

وفي نادي «النصر» يواصل أولتراس نادي النصر حملة «محنة وتزول» لتقديم المساعدات والمعونات، بالإضافة إيصال بعض الرسائل عبر المنشورات المختلفة في عدد من المدن الليبية.

الأندية الليبية تواصل حملات التوعية (إنترنت)

الأندية الليبية تواصل حملات التوعية (إنترنت)