الأندية الليبية في مواجهة «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 12 أبريل 2020, 06:35 مساء
الأندية الليبية تواصل حملات التوعية (إنترنت)

يواصل عديد الأندية الليبية حملات التوعية في مختلف مجالاتها الصحية والترشيدية والعملية، ففي نادي «الأهلي طرابلس» تتواجد الحملات المتنوعة لرابطة النادي.

شهد مقر النادي الأهلي، أمس السبت، إقامة رابطة جمهور النادي الأهلي بالتعاون مع مصرف الدم المركزي، وبمشاركة فريق الهلال الأحمر الليبي طرابلس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار «بالروح بالدم نفديك يا ليبيا».

وفي نادي «النصر» يواصل أولتراس نادي النصر حملة «محنة وتزول» لتقديم المساعدات والمعونات، بالإضافة إيصال بعض الرسائل عبر المنشورات المختلفة في عدد من المدن الليبية.

الأندية الليبية تواصل حملات التوعية (إنترنت)
الأندية الليبية تواصل حملات التوعية (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
رئيس وحدة بجهاز مكافحـة المخدرات في أجدابيا يروي كيفية ضبط المواد المخدرة
ليبيا
قرقاش يناقش مع ويليامز وقف إطلاق النار ومواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يلوث الهواء والأسطح لمسافة 4 أمتار