زينهم يتوج ببطولة شطرنج «الزم بيتك» للمرة الرابعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 12 أبريل 2020, 05:49 مساء
طلعت زينهم في صدارة المتوجين بشطرنج «الزم بيتك» (أرشيفية : الإنترنت)

حقق اللاعب المصري طلعت زينهم تصنيف 2304، أمس السبت، الفوز بالنسخة الـ23 من بطولة شطرنج «الزم بيتك» برصيد 36 نقطة رافعًا رصيده إلى أربع بطولات، وموسعًا الفارق بينه وأقرب منافسيه إلى بطولتين،وجاء ثانيًا اللاعب بن عسكر تصنيف 1934 برصيد 22 نقطة، وجاء ثالثًا اللاعب علي الشعافي تصنيف 1989 برصيد 20 نقطة.

وكان طلعت زينهم تصدر النسخة 22 برصيد 40 نقطة، وجاء ثانيًا اللاعب نزار شلاكة تصنيف 2040 برصيد 32 نقطة، وثالثًا اللاعب رامي عمار تصنيف 2171 برصيد 30 نقطة، بينما شهدت النسخة 22 مشاركة 31 لاعبًا، وشهد سجل الأبطال تتويج اللاعب عبدالرحيم سهل 2100 بطلًا للنسخة الـ20 لشطرنج «الزم بيتك» برصيد 32 نقطة، وجاء ثانيًا طلعت زينهم تصنيف 2275 برصيد 29 نقطة، وثالثًا يوسف الزنتوتي تصنيف 1923 برصيد 24 نقطة، وشهدت النسخة الـ20 مشاركة 25 لاعبًا.

يذكر أن بطولة شطرنج «الزم بيتك» مصنفة، وتقام كل ليلة عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف، وتوج سبعة شطرنجيين باللقب لمرتين، وهم علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي وطلعت زينهم وعبدالرحيم سهل، وتوج ستة شطرنجيين باللقب لمرة واحدة، وهم سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم ورامي عمار وحسام غليو.

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