300 مشارك في بطولة «قتال الظل» للبوكسنغ

أكد الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ، عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن بطولة العرب فرع «قتال الظل» ستنطلق عبر الإنترنت، التي من المنتظر أن تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث تم تسجيل 300 مشارك في 48 ساعة فقط من مختلف الدول العربية.

إعلان البطولة كشف استمرار فتح باب التسجيل وأنه متواصلٌ حتى الجمعة المقبل.

وفي سياق متصل تواصل اللجنة المنظمة العليا للبطولة ولجنة الحكام اجتماعاتها عبر الإنترنت، وانتهت من وضع القواعد الخاصة بالمسابقات بصيغتها النهائية.

كذلك اعتماد النظام الإلكتروني الذي سيستخدم من قبل الحكام وتحديد مهام اللجان المساندة المشكلة في عديد الدول العربية.