حدث في مثل هذا اليوم.. «الوحدة» أول فريق ليبي يدشن الظهور الأفريقي

فريق «الوحدة» يسجل أول ظهور أفريقي بين الأندية الليبية (أرشيف - بوابة الوسط)

في مثل هذا اليوم قبل 28 عامًا مثَّـل فريق «الوحدة» كرة القدم الليبية لأول مرة في تاريخه في الملاعب الأفريقية، حيث خاض الفريق مباراة الذهاب الأولى بملعب طرابلس عندما نجح في تحقيق أول انتصار أفريقي في تاريخه على حساب فريق «الموردة» السوداني بهدف لصفر أحرزه مدافع فريق الموردة المحجوب في شباك فريقه عن طريق الخطأ، حيث شهد مثل هذا اليوم الموافق السبت الحادي عشر من شهر أبريل من العام 1992 ظهور فريق «الوحدة» كأول فريق ليبي يقص شريط افتتاح مشاركات فرق الأندية الليبية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفي لقاء الإياب بالخرطوم فرض فريق «الوحدة» نتيجة التعادل الإيجابي على منافسه بهدفين لهدفين أحرزهما كل من فاضل الزنتاني وجلال الدامجة ليتأهل الفريق في أول ظهور أفريقي له إلى الدور الثاني الذي واجه فيه فريق «جمعية وهران» الجزائري الذي تفوق في لقاء الذهاب الأول بملعبه بثلاثة أهداف لصفر، بينما نجح فريق «الوحدة» في رد اعتباره والفوز في لقاء العودة بطرابلس بثلاثة أهداف لهدف أحرزها كل من ثنائية لنجمه وهدافه جلال الدامجة، وهدف للاعب المبروك اعبيد ليغادر فريق «الوحدة» السباق الأفريقي في أول مشاركة له بفارق هدف.

وقاد فريق «الوحدة» في مشاركته الأفريقية الأولى المدرب الوطني الراحل محمد الخمسي، وضمت تشكيلة الفريق كلًا من حافظ الدوس لحراسة المرمى وفيصل شعبة وعادل المزداوي وعمران شعبان ولطفي باني وأحمد القمودي قائد الفريق، وفاضل الزنتاني وجلال الدامجة وفتحي كرد الله ومصطفى الجيلاني وجمعة السعداوي، وجاء تمثيل فريق «الوحدة» لكرة القدم الليبية لأول مرة في تاريخه عقب تحقيقه نتائج مدوية هي الأبرز في مسيرته الطويلة ببطولة الدوري الليبي.

نجح فريق «الوحدة» في الموسم الرياضي 90 - 91 بقيادة المدرب الوطني الهاشمي البهلول في اعتلاء صدارة ترتيب فرق مجموعته الثانية دون أن يتعرض لأي خسارة بعد أن خاض الفريق 20 مباراة سجل خلالها الفوز في ثماني مباريات وحقق التعادل في اثنتي عشرة مباراة، وجمع من النقاط 28 نقطة ليتأهل إلى الدور الرباعي والمربع الذهبي الذي واجه خلاله فريق «الأهلي بنغازي»، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بملعب البيضاء عن تعادل الفريقين بهدف لهدف، فيما أسفر لقاء العودة بملعب مصراتة عن تعادل الفريقين دون أهداف ليحسم فريق الأهلي بنغازي نتيجة المباراة بفضل ركلات الترجيح ليفقد فريق «الوحدة» أول مباراة له خلاله الموسم الذي خاض خلاله 20 مباراة لم يتذوق خلالها طعم الخسارة.

فريق «الوحدة» يسجل أول ظهور أفريقي بين الأندية الليبية (أرشيف - بوابة الوسط)

فريق «الوحدة» يسجل أول ظهور أفريقي بين الأندية الليبية (أرشيف - بوابة الوسط)