قريميدة يدعو إلى حل ودي يضمن حقوق الأندية واللاعبين في ليبيا بتوصية من «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 أبريل 2020, 05:44 مساء
الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة (إنترنت)

دعا الأمين العام المساعد بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، في تعميم وجهه لأندية القسم الممتاز إلى ضرورة وصول الأندية إلى حل ودي مع اللاعبين والمدربين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وجاء في التعميم: «نظرا لإيقاف العديد من المناشط في جميع مجالات الحياة، ومن بينها إيقاف الأنشطة والمسابقات الرياضية، الأمر الذي أثر على مصادر التمويل للأندية ومصادر الرزق للاعبين، ونظرا لاعتراف الفيفا بوباء كورونا كقوة قاهرة».

وأضاف البيان: «فإنه أصدر لائحة تنظيمية استرشادية تتلخص في الآتي: تمدد فترة عقود اللاعبين بنهاية الموسم الرياضي لكل اتحاد، وتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بالاتفاق بين الطرفين بما يحفظ حق جميع الأطراف، ولا يرهق أو يؤدى إلى إفلاس النادي، وفي حالة وجود أي خلاف يحال الأمر من قبل النادي إلى لجان الفيفا وتحديدا لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين».

وأكمل البيان: «يجب أن يكون التخفيض مناسبا مع إجمالي الراتب، مع مراعاة المعايير التالية: سعى النادي إلى اتفاق مع اللاعب مع مراعاة الوضع المالي للنادي وصافي الراتب المتبقي للاعب بعد التخفيض، وكذلك تطبيق التخفيض على جميع اللاعبين».

وفي ختام التعميم ذكر قريميدة أن اللجان ذات العلاقة بالاتحاد الليبي لكرة القدم على استعداد للرد على أي استفسار وتقديم كل المساعدات الإدارية والقانونية وتوالي الجميع بأي معلومات وبيانات جديدة تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يدرس استدعاء نجومه لإيطاليا وسط أنباء عن احتمالية تمرد
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض»: ليبيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجمعة
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
محلل سياسي: «كورونا» قد تفجر قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية بشمال أفريقيا
ليبيا
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الرجال هم الأسوأ حظا مع «كوفيد-19»؟