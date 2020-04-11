قريميدة يدعو إلى حل ودي يضمن حقوق الأندية واللاعبين في ليبيا بتوصية من «فيفا»

الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد قريميدة (إنترنت)

دعا الأمين العام المساعد بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، في تعميم وجهه لأندية القسم الممتاز إلى ضرورة وصول الأندية إلى حل ودي مع اللاعبين والمدربين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وجاء في التعميم: «نظرا لإيقاف العديد من المناشط في جميع مجالات الحياة، ومن بينها إيقاف الأنشطة والمسابقات الرياضية، الأمر الذي أثر على مصادر التمويل للأندية ومصادر الرزق للاعبين، ونظرا لاعتراف الفيفا بوباء كورونا كقوة قاهرة».

وأضاف البيان: «فإنه أصدر لائحة تنظيمية استرشادية تتلخص في الآتي: تمدد فترة عقود اللاعبين بنهاية الموسم الرياضي لكل اتحاد، وتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بالاتفاق بين الطرفين بما يحفظ حق جميع الأطراف، ولا يرهق أو يؤدى إلى إفلاس النادي، وفي حالة وجود أي خلاف يحال الأمر من قبل النادي إلى لجان الفيفا وتحديدا لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين».

وأكمل البيان: «يجب أن يكون التخفيض مناسبا مع إجمالي الراتب، مع مراعاة المعايير التالية: سعى النادي إلى اتفاق مع اللاعب مع مراعاة الوضع المالي للنادي وصافي الراتب المتبقي للاعب بعد التخفيض، وكذلك تطبيق التخفيض على جميع اللاعبين».

وفي ختام التعميم ذكر قريميدة أن اللجان ذات العلاقة بالاتحاد الليبي لكرة القدم على استعداد للرد على أي استفسار وتقديم كل المساعدات الإدارية والقانونية وتوالي الجميع بأي معلومات وبيانات جديدة تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».