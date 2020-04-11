«دولي المواي تاي» يجهز لبطولة العالم عبر الإنترنت بدعوة ليبية

جانب من منافسات الملاكمة فرع المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

خاطب الاتحاد الدولي لـ«المواي تاي» أو الملاكمة التايلاندية، اتحاداته الأهلية بشأن المشاركة في بطولة العالم لـ«المواي تاى» عبر الإنترنت، بما في ذلك الاتحاد الليبي للعبة، الذي يدرس المشاركة في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم، بسبب تفشي أزمة «كورونا» حول العالم.

جاء في الخطاب: «بداية أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي صحة جيدة وبيئته آمنة، لقد تغيرت الحياة بعد انتشار وباء كورونا (كوفيد 19)، الذي هدد الصحة وقلب الحياة اليومية في كل دول العالم، وتم تأجيل العديد من الأحداث الرياضية، ومن بينها ثلاث بطولات قارية، وبطولتا العالم للشباب والنخبة، وأولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف: «من مسؤوليتنا كاتحاد دولي العمل على حماية الجميع، لذا قررنا إطلاق بطولة عبر الإنترنت وفتح باب المشاركة فيها للجميع، وستبث البطولة على قناة IFMA وقناة YouTube، وبمشاركة جميع الاتحادات الرياضية في كل دول العالم».

وأكمل البيان: «يجب أن يتضمن الفيديو الإحماء من دقيقة إلى ثلاث دقائق، بالإضافة إلى خلفية وموسيقى، مع ضرورة إظهار المرونة والتوازن والثقة والتدفق والألعاب الرياضية، بجانب أن يشمل ملاكمة الظل من دقيقة إلى ثلاث دقائق على الأطراف الثمانية كلها لـ(المواي تاي) مع تقديم تقنيات الهجوم والدفاع».

واختتم البيان: «ترسل الروابط إلى: info@muaythai.sporat - sportses@muaythai.sport -info@mongkonacademy.com».