طلعت زينهم في صدارة المتوجين بشطرنج «الزم بيتك»

طلعت زينهم في صدارة المتوجين بشطرنج «الزم بيتك» (أرشيفية : الإنترنت)

تصدر المصري طلعت زينهم تصنيف 2281 قائمة لاعبي شطرنج «الزم بيتك» بثلاثة تتويجات بعد فوزه، أمس الجمعة، ببطولة النسخة 22 برصيد 40 نقطة، وجاء ثانيا اللاعب نزار شلاكة تصنيف 2040 برصيد 32 نقطة، وثالثا اللاعب رامي عمار تصنيف 2171 برصيد 30 نقطة.

النسخة 22 شهدت مشاركة 31 لاعبا، وشهد سجل الأبطال تتويج اللاعب عبدالرحيم سهل 2100 بطلًا للنسخة الـ20 لشطرنج «الزم بيتك» برصيد 32 نقطة، وجاء ثانيًا طلعت زينهم تصنيف 2275 برصيد 29 نقطة، وثالثًا يوسف الزنتوتي تصنيف 1923 برصيد 24 نقطة، وشهدت نسخة الـ20 مشاركة 25 لاعبًا.

يذكر أن بطولة شطرنج «الزم بيتك» مصنفة، وتقام كل ليلة عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف، وتوج سبعة شطرنجيين باللقب لمرتين، وهم: علاء الشريف، وهاشم النعمي، ومحمد القمودي، وعماد مادي، وعبدالعزيز ناجي، وطلعت زينهم، وعبدالرحيم سهل، وتوج ستة شطرنجيين باللقب لمرة واحدة، وهم: سراج بركة، ومحمد كرناف، وميلاد الفيتوري، ومجدي جموم، ورامي عمار، وحسام غليو.