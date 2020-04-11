فوز ليبيين ومغربي في مسابقة الكرة الطائرة الثالثة عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 03:09 مساء

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت لـ«بوابة الوسط» اليوم، السبت، أن المسابقة الثالثة شهدت 72 مشاركا توصل منهم 20 للإجابات الصحيحة، وانتهت عملية السحب لتؤكد فوز الثلاثي محمد أحمد عبدالسلام من ليبيا، والعماري نوفل من المغرب، ومحمد شكلاوون من ليبيا.

قائمة الفائزين ضمت في المسابقة الأولى سمير بن موسى، ويوسف البرهمي المصري، والمسابقة الثانية طارق خلف «ليبيا»، وسعيد جمعة من «عمان»، وعبداللطيف متولي «مصر»، والمسابقة الثالثة محمد أحمد عبدالسلام «ليبيا»، والعماري نوفل «المغرب» ومحمد شكلاوون «ليبيا».

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