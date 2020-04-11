شاهين يعلن ظهوره في بطولة شطرنج جلاسكو عبر الإنترنت

الليبي جلال شاهين (إنترنت)

أكد لاعب الشطرنج الليبي جلال شاهين المقيم في إسكتلندا في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم، السبت، أنه سيشارك في بطولة إسكتلندا للشطرنج الخاطف عبر الإنترنت، التي سينظمها ويشرف عليها نادي بولي الإسكتلندي في 30 أبريل الجاري.

وأضاف شاهين، الذي يعد سفير اللعبة في ليبيا لدى أوروبا، أنه بدأ في التحضيرات مع زملائه الشطرنجيين للتعود على اللعب في مثل هذه البطولات عبر الإنترنت.

البطولة من خمس جولات، والزمن ساعة ونصف الساعة والجولة 15 دقيقة + 5 ثوان.

يذكر أن البطل شاهين المقيم بمدينة جلاسكو سبق له التتويج بست ميداليات على مستوى بطولات إسكتلندا، واحدة ذهبية و2 فضية و3 برونزيات.