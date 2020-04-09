شباب الأهلي طرابلس يدعمون الأطباء لمواجهة «كورونا»

أجرى صباح اليوم، شباب نادي الأهلي طرابلس زيارة لمستشفى الخضراء الذي تعرض خلال الأيام الماضية لقصف، ضمن حملة الجماهير الأهلاوية للوقاية من فيروس كورونا.

وجاءت الزيارة لتقديم الشكر والتقدير للطواقم الطبية والطبية المساعدة والإداريين على كل مجهوداتهم التي يقدمونها خدمة للمواطن، وكان في استقبالهم مدير المستشفي الدكتور سالم أبوقصة والدكتور الراجحي، والدكتور عبدالله أبودابر، والدكتور امحمد حواص، والدكتور باسم، والإداري عادل الأحمر.

تأتي هذه الزيارة ضمن حملات النادي في مجابهة جائحة كورونا وتقديم الدعم المعنوي لأطباء ليبيا في هذه المحنة.

وكان أولاد الأهلي قد انطلقوا في حملتهم منذ أسابيع بمساهمتهم في الوقاية من فيروس كورونا، وبعد حملات التعقيم لعدة مؤسسات حكومية، وقاموا بتكريم جهاز الحرس البلدي على كل مجهوداتهم التي يقدمونها خدمة للمواطن في ظل هذه الأزمة.