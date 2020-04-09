رامي عمار يتوج بطلا للنسخة الـ21 لشطرنج «الزم بيتك»

لاعب الشطرنج رامي عمار. (إنترنت)

توج أمس اللاعب رامي عمار، تصنيف 2169، ببطولة النسخة الـ21 لشطرنج «الزم بيتك»، برصيد 30 نقطة.

وجاء ثانيا محمد القمودي تصنيف 1955 برصيد 29 نقطة، وثالثًا حسام غليو تصنيف 1990 برصيد 26 نقطة.

يذكر أن بطولة شطرنج «الزم بيتك»، مصنفه وتقام كل ليلة عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف، وتوج 8 شطرنجيين باللقب لمرتين وهم علاء الشريف، وهاشم النعمي، ومحمد القمودي، وعماد مادي، وعبدالعزيز ناجي، وطلعت زينهم، وعبدالرحيم سهل.

وتوج رامي عمار وخمسة شطرنجيين لمرة واحدة، وهم سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم وحسام غليو.