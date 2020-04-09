عبدالرحيم سهل بطلًا لشطرنج «الزم بيتك» للمرة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 09 أبريل 2020, 12:34 مساء
لعبة الشطرنج. (أرشيفية : إنترنت)

توج اللاعب عبدالرحيم سهل 2100 بطلًا للنسخة الـ20 لشطرنج «الزم بيتك» برصيد 32 نقطة.

وجاء ثانيًا طلعت زينهم تصنيف 2275 برصيد 29 نقطة، وثالثًا يوسف الزنتوتي تصنيف 1923 برصيد 24 نقطة، وشهدت نسخة الـ20 مشاركة 25 لاعبًا.

يذكر أن بطولة شطرنج «الزم بيتك» مصنفة، وتقام كل ليلة عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف، وتوج سبعة شطرنجيين باللقب لمرتين، وهم علاء الشريف، وهاشم النعمي، ومحمد القمودي، وعماد مادي، وعبدالعزيز ناجي، وطلعت زينهم، وعبدالرحيم سهل.

وتوج ستة شطرنجيين باللقب لمرة واحدة، وهم: سراج بركة، ومحمد كرناف، وميلاد الفيتوري، ومجدي جموم، ورامي عمار، وحسام غليو.

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