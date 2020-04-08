الليبيان طلحة والكوت عالقان في تونس ويواصلان التدريبات مع الاتحاد المنستيري

الليبيان طلحة والكوت في تونس (كورة)

تعذر على المحترفين الليبيين في صفوف الاتحاد المنستيري التونسي المهدي الكوت وطلحة رزق العودة إلى ليبيا، بالرغم من توقف الدوري التونسي لكرة القدم، حسب موقع «كورة».

اضطر اللاعبان إلى البقاء في تونس، بعد أن وفرت لهما إدارة الاتحاد المنستيري الإقامة في أحد فنادق المنستير، كما يواصلان تدريباتهما في الحجر الصحي مع المعد البدني للفريق الموجود برفقتهم.

كان اللاعبان شاركا في عدد من مباريات الفريق في الدوري التونسي قبل إعلان توقفه بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وفى سياق متصل اجتمع المدير الفني للاتحاد المنستيري الأسعد الشابي بلاعبيه في نُزل الحبيب بالمنستير، وتم إخضاعهم لقياس الوزن بعد أن ثبت التزام جميع اللاعبين نظرا للعلاقة بين الوزن والتدريبات التي يقومون بها في الحجر الصحي.

واجتمع بعدها الشابي باللاعبين في قاعة كبيرة، حيث ابتعد كل لاعب عن الآخر مسافة مترين، وفقا للتعليمات الصحية وتحدث إليهم عن كيفية مواصلة التدريب في الحجر المنزلي، كما سلمهم برنامجا مسجلا على الفيديو يتضمن تدريبات خاصة بالإعداد البدني وتمارين تقوية العضلات.