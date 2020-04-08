عربي البوكسينغ يطلق بطولة «قتال الظل» من البيت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 08 أبريل 2020, 03:50 مساء

أعلن الاتحاد العربي للبوكسينغ عبر موقعه على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه سيطلق بطولة العرب الأولى في «قتال الظل»، تحت شعار «خليك بالبيت وشارك معنا».

يفتح باب المشاركة في المنافسات الجديدة لجميع اللاعبين العرب من خلال تطبيق قواعد البوكسينغ المطلوبة في كل مسابقة وإرسالها في فيديو على موقع الاتحاد العربي، كما كلفت لجنة التقييم بمتابعة المشاركات على أن تمنح جوائز للمتفوقين.

تنشر نتائج التقييم لكل مسابقة بناء على تقييم اللجنة لجميع المشاركات ووضع درجات خاصة للاعبين بهدف ترتيب اللاعبين قبل منح الأوائل لقب التفوق في المنافسات.

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