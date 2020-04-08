3 فائزين من ليبيا ومصر وعمان في مسابقة الطائرة عبر الإنترنت

المتسابق طارق خلف من ليبيا (فيسبوك)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت، أنور الطوباشي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن عملية السحب لتحديد الفائزين في المسابقة الثانية أسفرت عن فوز طارق خلف من ليبيا، وسعيد جمعة من سلطنة عمان، وعبد اللطيف متولي من مصر، حيث شهدت المسابقة الثانية 60 مشاركا توصل 40 منهم للإجابات الصحيحة.

وأضاف الطوباشي أن المسابقة وجدت استحسانا وقبولاً من الإعلاميين الرياضيين ومدربي الكرة الطائرة العرب، من المدربين حمدي الصافي ومحمد إسماعيل من مصر، ومنير بن سلمان من تونس، ورزق الشيباني من ليبيا، وراني عصفور من فلسطين، بجانب الإعلاميين الرياضيين محمد ترفاس من ليبيا، ومراد مزيني ومهدي قاسم من تونس، حيث تقرر أن يشاركوا جميعا في وضع أسئلة المسابقات المقبلة.

يأتي هذا بعد أن لجأت معظم الاتحادات الأهلية والدولية لعمل أنشطة رياضية عبر الإنترنت بهدف التخفيف من عبء الحظر المنزلي، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد حول العالم، الذي تسبب في إيقاف جميع مظاهر الحياة في مختلف البلاد، بعد أن أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين، الأمر الذي أسهم في اتخاذ قرار وقف جميع الأنشطة دون استثناء.

المتسابق عبد اللطيف متولي من مصر (فيسبوك)

المتسابق سعيد جمعة من سلطنة عمان (فيسبوك)