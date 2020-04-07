كادر إداري ليبي يطرق باب يوفنتوس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:51 صباحا
ابن مدينة المهدية بجنوب ليبيا محمد مختار النويلي (فيسبوك)

نشرت جريدة أخبار الجنوب عبر «فيسبوك» خبرا للإعلامي تركي أحمد تحدث فيه على نجاح تجربة أحد الكفاءات الليبية وابن مدينة المهدية بجنوب ليبيا محمد مختار النويلي في تجاوز خمس مقابلات بنجاح للعمل الإداري مع أكبر الأندية الإيطالية يوفنتوس.

وقال تركي «قد تكون أبواب العمل موصودة أمامك ولا تشفع لك حتى كفاءتك وشهاداتك العليا التي تحملها حين تمني نفسك بخدمة بلدك بمجالك الرياضي، وهذا ما انطبق على الأستاذ محمد مختار النويلي الذي رأى تجربة حظه على مستوى أعلى وطرق أبواب نادي اليوفنتوس الإيطالي».

وأضاف «قبل التحدي واختار أن يتوظف بالإدارة التجارية بهذا النادي في قسم إدارة وتطوير عقود الرعاية التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وعموم أفريقيا وقدم سيرته الذاتية ضمن 400 متقدم للوظيفة بهذا النادي العالمي، وتجاوز بنجاح المقابلات الخمس المقررة ما بين مقابلات شخصية واختبارات فنية».

واختتم تركي قائلا «الأمور تسير بشكل جيد لكن تم تأجيل النقاش والتفاصيل في موعد لاحق، ومن ثم بدأ العمل بسبب تفشي وباء كورونا وتعذر سفره لإيطاليا».

يذكر أن النويلي سبق له التعاون مع عدد من الأندية الأوروبية في مجال التسويق الرياضي.

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