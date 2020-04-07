حسن محمد ثالث الفائزين فى مسابقة الكرة الحديدية عبر الإنترنت

جانب من منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن حسن محمد من مدينة الزنتان فاز بجائزة المسابقة الثالثة للكرة الحديدية عبر الإنترنت من بين 21 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة.

وأضاف الطويل قائلا «إن المسابقة شهدت مشاركة من مختلف المدن وساهمت في تثقيف اللاعبين والمدربين والمهتمين باللعبة وستتواصل طيلة أيام الحجر المنزلي بواقع مسابقتين أسبوعيا».

واختتم الطويل قائلا «الفائزون بمسابقة الكرة الحديدية ضمت المسابقة الأولى هيثم فياض من غدامس، والمسابقة الثانية محمد العمامي من طرابلس، والمسابقة الثالثة حسن محمد من الزنتان».