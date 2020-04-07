الاتحاد الدولي للجودو يطلق مسابقة في الرسم للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:33 صباحا
جانب من بعض الرسومات المعروضة (إنترنت)

استقبل الاتحاد الليبي للجودو كغيره من الاتحادات الأهلية فكرة ومبادرة نظيره الدولي في اللعبة والخاصة بمسابقة في الرسم للناشئين 14 عاما حرصا على سلامتهم وتشجيعا لهم للبقاء في منازلهم والتوقف عن التدريبات بسبب فشي وباء كورونا المستجد.

المسابقة تحت شعار «ابدع واربح»، حيث يجب أن تظهر الرسومات قيم الجودو من الشجاعة والاحترام والتواضع والصداقة والشرف والصدق والأدب والتحكم في النفس.

يأتي هذا عبر إنشاء رسوم توضيحية لكيفية رؤية الناشئ لقيم الجودو مع الأصدقاء والوالدين والزملاء في الفريق كما خصص الاتحاد الدولي للجودو جوائزا قيمه للمتفوقين.

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