21 مشاركًا يترقبون السحب على جائزة الحديدية الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 أبريل 2020, 10:26 مساء
بطولة لليبيا في الكرة الحديدية. (إنترنت)

أكد أمين عام اتحاد الكرة الحديدية، محمود الطويل، أن 21 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة على أسئلة مسابقة الكرة الحديدية الثالثة عبر الإنترنت.

وأوضح الطويل في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشاركين سيدخلون على السحب غدًا لاختيار فائز واحد من بينهم، وهم من طرابلس مصعب بن ضو وأحمد النفاتي وعلي وآيات محمد السراج المنتصر  وعبدالمعز الزيتوني وعلي قطنش وفراس الزليطني ومريم طه ومعاذ الصادق.

ومن غدامس عبدالحميد يونس وزياد السنوسي ومالك ادمو، ومن مدينة الزنتان محمد نصية ومصطفى الشريدي وحسن محمد، ومن مدينة هون عبدالجبار الصالحين ومروان الصالحين.

يذكر أن الفائز بالمسابقة الأولى هيثم فياض من غدامس والمسابقة الثانية محمد العمامي من طرابلس.

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