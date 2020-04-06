طلعت زينهم يفوز للمرة الثانية ببطولة شطرنج «الزم بيتك»

زينهم ينضم لأبطال شطرنج «الزم بيتك» (أرشيفية : الإنترنت)

توج اللاعب طلعت زينهم تصنيف 2319 ببطولة النسخة الثامنة عشرة لشطرنج الزم بيتك، وللمرة الثانية وبرصيد 52 نقطة.

وجاء ثانيًا رامي زيدان تصنيف 2068 برصيد 26 نقطة، وثالثًا مبروك الرياني تصنيف 1944 برصيد 26 نقطة أيضًا شهد النسخة 18 مشاركة 47 لاعبًا.

يذكر أن بطولة شطرنج الزم بيتك مصنفة وتقام كل ليلة عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف وتوج ستة شطرنجيين باللقب لمرتين وهم علاء الشريف، وهاشم النعمي، ومحمد القمودي، وعماد مادي، وعبدالعزيز ناجي، وطلعت زينهم.

بينما توج ستة شطرنجيين بها لمرة واحدة فقط وهم سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم ورامي عمار وحسام غليو.