النعمي يطلق قناة لتعليم الشطرنج عبر «يوتيوب»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 أبريل 2020, 04:04 مساء
حكم ومدرب الشطرنج هاشم خالد النعمي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد حكم ومدرب الشطرنج هاشم خالد النعمي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه أطلق قناة «بيدق سالك» لتعليم الشطرنج على «يوتيوب» لنشر اللعبة بطريقة علمية وثقافية مبسطة.

وأضاف: «بدأنا التجهيز لهذه القناة من العام الماضي، وجهزنا المكان فنيا، واشترينا معدات بقيمة 15 ألف دينار، وأول البرامج ستكون التعريف بمواد قانون الشطرنج الخاصة بـ12مادة».

وأكمل النعمي قائلا: «بعدها سيتم التعريف بلعبة الشطرنج وحلقات كش ملك، وحلقات للنقلات غير العادية من التثبيت والترقية والأمل بالتجاوز، بالإضافة إلى حلقات لتعليم الشطرنج للأطفال بطريقة سهلة وميسرة، وأيضا حلقات على التكتيك والاستراتيجيات والنهائيات».

يذكر أن فريق العمل بهذه القناة يضم المحاضر والمونتاج خالد النعمي، والأمور القانونية لعمر الفرجاني، والتدقيق اللغوي ميلاد الفيتوري، ومحمد بن حميد مصمما.

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