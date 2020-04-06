حسام غليو بطلا للنسخة 17 لشطرنج «الزم بيتك»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 06 أبريل 2020, 12:23 مساء
حسام غليو بطلا لشطرنج «الزم بيتك» (أرشيفية : الإنترنت)

توج اللاعب حسام غليو تصنيف 1909 ببطولة النسخة السابعة عشرة لشطرنج «الزم بيتك»، حيث حصد المركز الأول برصيد 30 نقطة، وجاء ثانيا حاتم أبومنجل تصنيف 1891 برصيد 28 نقطة، وثالثا عبدالرحيم سهيل تصنيف 2058 برصيد 27 نقطة.

وسبق وانضم اللاعب طلعت زينهم، تصنيف 2293، إلى قائمة المتوجين ببطولة شطرنج «الزم بيتك»، بعد فوزه ببطولة النسخة السادسة عشرة برصيد 31 نقطة، وجاء ثانيا المبروك الرياني، تصنيف 1939، برصيد 22 نقطة، وثالثا سراج بركة، تصنيف 2009، برصيد 22 نقطة، حيث شهدت النسخة السادسة عشرة مشاركة 48 لاعبا.

ضم سجل الأبطال في بطولة شطرنج «الزم بيتك» الأخيرة، التي تقام كل ليلة عبر الإنترنت بنظام الشطرنج الخاطف خمسة لاعبين تُـوِّجوا باللقب مرتين، وهم: علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي، بينما توِّج خمسة شطرنجيين آخرون باللقب لمرة واحدة، وهم: سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم ورامي عمار وطلعت زينهم وحسام غليو.

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