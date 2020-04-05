«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية

نجم الكرة الليبية السابق صولة ونجله محمد (أرشيف - بوابة الوسط)

يحفل ويزخر سجل وتاريخ الدوري الليبي لكرة القدم بعديد الحكايات الفريدة والأرقام والمنافسات المثيرة التي جمعت عشرات اللاعبين الأشقاء الذين امتلأت بهم تشكيلات أبرز الفرق المحلية والذين انطلقوا وتنافسوا بندية منذ بداية أول نسخة كروية ثم الآباء الكبار الذين تألقوا وبرعوا رغم عدم توفيق الكثير منهم في تتويج مسيرته بلقب، غير أن قلة من الآباء الذين توجوا بالألقاب وسار أبناؤهم من اللاعبين من بعدهم على خطاهم واقتفوا أثرهم وكانوا امتدادًا لمسيرتهم الكروية واتخذوا منهم قدوة في العطاء وحافظوا على بقاء أسمائهم في الواجهة والذاكرة سنوات ومواسم طويلة لكن القليل منهم الذين توجوا وعانقوا وتذوقوا طعم الألقاب والبطولات كما فعل الآباء قبلهم بسنوات.

التتويج الأول لمرسال

سجل تاريخ الدوري الليبي أول حالة وسابقة سجلها وانفرد بها نجم فريق «التحدي» أحمد على مرسال الذي سار على خطى والده وتوج بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة القدم مع فريقه «التحدي» العام 1997 عندما تفوق فريقه «التحدي» على منافسه فريق «المحلة» في المباراة النهائية التي أُقيمت ببنغازي بهدفين لصفر أحرزهما كل من نصر العدولي وأحمد المصلى وشارك أحمد علي مرسال كلاعب أساسي ضمن تشكيلة فريقه بطل الموسم تمامًا كما فعل والده النجم الدولي الراحل علي مرسال قبل 27 عامًا، حين كان له دور بارز في تتويج فريقه «التحدي» بأول بطولة على مستوى الدوري الليبي العام 1967 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الاتحاد» ببنغازي، وبنفس النتيجة بهدفين مقابل لا شيء.

لقبان لأحمد سعد

على خطى والده أيضًا سار النجم الشهير أحمد سعد سليمان لكن بغلالتين مختلفتين، حيث توج مع فريق «النصر» ببطولة كأس ليبيا العام 2003 على حساب «الاتحاد» ومع «الأهلي طرابلس» ببطولة كأس ليبيا 2006 على حساب «الأولمبي» ليسير أيضًا على خطى والده النجم الراحل سعد سليمان الذي توج مع «التحدي» ببطولة الدوري الليبي لأول مرة موسم 1967 وأحرز هدف الفوز الثاني في شباك الاتحاد في المباراة النهائية.

صولة الابن آخر المتوجين

كان نجم فريق «الأهلي طرابلس» صولة الابن، محمد صالح صولة، آخر المتوجين بلقب بطولة الدوري الليبي من الأبناء حين ساهم في تتويج فريقه «الأهلي طرابلس» في آخر نسخة كروية أحرزها فريقه «الأهلي طرابلس» ببطولة الدوري الليبي في الموسم الرياضي 2015 - 2016 ليسير على خطى والده متوسط الدفاع، صالح صولة، الذي سبقه إلى منصة التتويج عندما توج مع فريقه «الأهلي طرابلس» بلقب بطولة الدوري الليبي في مناسبتين آخرهما كانت موسم 83 - 84 حين تفوق «الأهلي طرابلس» في المباراة النهائية على فريق «النصر» بهدف لصفر أحرزه نجم الفريق إبراهيم المعداني.

نجم الكرة الليبية السابق سعد سليمان مع نجله أحمد (أرشيف - بوابة الوسط)

نجم الكرة الليبية السابق على مرسال ونجله (أرشيف - بوابة الوسط)