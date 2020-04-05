اتحاد الهوكي يتبنى حملة تعقيم لمقر الاتحادات الرياضية العامة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 أبريل 2020, 02:35 مساء
فريق العمل التطوعي بالاتحاد الليبي للهوكي (صفحة اللجنة الأولمبية)

قام فريق العمل التطوعي بالاتحاد الليبي للهوكي، اليوم الأحد، بتعقيم مقر الاتحادات الرياضية العامة بالمدينة الرياضية بطرابلس، حيث تم تعقيم المكاتب والممرات وكافة المرافق التابعة للمقر، وشارك في حملة التعقيم عدد من أعضاء الاتحاد الليبي للهوكي وبعض الشباب المتطوعين.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد، هيثم سليم، في تصريحات خاصة إلى صفحة اللجنة الأولمبية الليبية «إن التعقيم سيتواصل غدًا الإثنين ليشمل مقر ديوان اللجنة الأولمبية الليبية وذلك في إطار خدمة المجتمع للهيئات الرياضية الأهلية كالاتحاد الليبي للهوكي».

من جهته أشار رئيس الاتحاد، صلاح مهنى، إلى أن الحملة تعد واجبًا وطنيًّا ومساهمة جادة من اتحاد الهوكي، كما تقدّم مهنى بالشكر والتقدير لكل مَن ساهم في إنجاح الحملة وعلى رأسهم مدير الشؤون الإدارية باللجنة الأولمبية نوري الشحومي على اجتهاده وتفانيه لمساعدة فريق العمل التطوعي للقيام بعمله على أكمل وجه.

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