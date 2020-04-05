تأجيل عالمية الطائرة الشاطئية للجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 05 أبريل 2020, 11:59 صباحا
جانب من منافسات الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد تأجيل بطولة العالم للكرة الطائرة للجامعات، والتي كان مقررا إقامتها في إسبانيا في يوليو المقبل إلى موعد لاحق غير محدد.

وأضاف حشاد أن ليبيا كانت تجهز للمشاركة في المحفل العالمي باللاعبين سلطان الهوش وسوار الإسلام الشريف والمدرب محمد صولة قبل التأجيل بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد حول العالم، والذي تسبب في قتل الآلاف وإصابة الملايين في مختلف البلاد لتتوقف موقتا جميع مناشط الحياة.  

يذكر أن ثنائي ليبيا للطائرة الشاطئية سلطان الهوش وسوار الإسلام الشريف توجا في مارس الماضي بفضية شاطئية الجامعات العربية التي استضافتها سلطنة عمان بمشاركة دول ليبيا ومصر والأردن والإمارات والجزائر والسودان وسورية وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب واليمن.

ليبيا حققت الفوز في الدور الأول للبطولة على منتخبات عمان 1 والمغرب ولبنان وفلسطين، وفى النصف النهائي على عمان 2 بنتيجة (2/0) في كل مباراة.

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