الشريف يطلب من فرعي الطائرة الحساب الختامي

وجه أمين الصندوق بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة بدر الشريف تعميما إلى رؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء اللجان العاملة جاء فيه «نظرا لانتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر 2019 وهو موعد إقفال الحساب الختامي عليه يطلب منكم احالة تقرير بالإيرادات والمصروفات لسنة 2019 بما في ذلك الإيرادات الخاصة بمباريات دوري الدرجة الأولى لموسم 2018 / 2019 حتى نتمكن من صرف المستحقات المالية للحكام».

ويحاول الاتحاد الليبي للكرة الطائرة إيجاد حلول لعمل منافسات عبر الإنترنت في ظل توقف النشاط الرياضي وجميع مظاهر الحياة في ليبيا والعالم بأسره بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين في مختلف البلاد.