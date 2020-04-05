ثلاثة فائزين في مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت

منافسات سابقة في الدوري الليبي للكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

فاز الثلاثي سمير بن موسي ويوسف البرهمي وأبوايهم المصراتي بأولى جوائز مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت، حيث شارك 23 لاعبا توصلوا للإجابة الصحيحة ودخلوا في عملية السحب على الجوائز.

وكشفت اللجنة المنظمة أن المسابقة الثانية تتضمن ثلاثة أسئلة، الأول: من البطل والوصيف لأول نسخة في الدوري الليبي للكرة الطائرة؟ وكم كانت النتيجة؟ والسؤال الثاني: اذكر مكان وتاريخ تأسيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة؟ وبلد المقر حاليا؟ والسؤال الثالث: متى تأسس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة؟ ومن أول رئيس له؟.

ترسل الإجابات عبر الإنترنت أيضا والصفحات المتخصصة على شبكة التواصل الاجتماعي في محاولة لعمل نشاط بحثي ورياضي في ظل توقف جميع مناحي الحياة في العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد والذي أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين في العالم.