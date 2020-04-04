الشرع يطالب بمزيد من التوعية حول فيروس «كورونا»

لاعب فريق الوحدة السابق عبدالعظيم الشرع (أرشيفية : الإنترنت)

طالب اللاعب السابق والاداري، عبدالعظيم الشرع، الإعلاميين بلعب دور أكبر في توعية الناس عبر صفحاتهم الشخصية من خطورة فيروس «كورونا» المستجد، الذي ضرب العالم بأسره وتسبب في إيقاف الحياة في كامل الكرة الأرضية.

وقال الشرع في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»، اليوم السبت: «لديكم متابعون وهناك من لا زال يمارس الاستهتار ولا يبالي بخطورة الوباء»، مؤكدا أهمية استمرار النصح والإرشاد من شريحة الإعلاميين حتى تصل الصورة للمواطن عن خطورة وباء يتمدد في العالم كله.

وكان عبدالعظيم الشرع قد تولى في آخر موقع له مهمة نائب رئيس نادي الوحدة، واعتذر العام الماضي عن تولي منصب الأمين العام لاتحاد الكرة الليبي.