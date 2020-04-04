حارس منتخب ليبيا السابق لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في الأزمة أرجو الاستمرار

حارس مرمى فريق الجزيرة والمنتخب الليبي السابق لكرة القدم، بشير غريبة

دعا حارس مرمى فريق الجزيرة والمنتخب الليبي السابق لكرة القدم، بشير غريبة، جمهور الرياضة للاستمرار في التجاوب وعدم الاستهانة بالحجر المنزلي، تفاديا لوباء فيروس «كورونا» المستجد المنتشر، بعد أن تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة في العالم بأسره.

وقال غريبة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت: «ممنون لأن المجتمع الليبي بشكل عام متجاوب في الأزمة، أصبح الموضوع بالنسبة لنا جمعيا قضية مجتمع»، مؤكدا أنه في الحجر يتفاعل مع أبنائه ويقضى معهم وقتا ممتعا بالبيت، وأن كل وقته يقضيه بالبيت، فلا مجال عنده للاستهانة.

واختتم بشير غريبة حديثه قائلا: «على جميع الرياضيين القدامى أن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع، خصوصا أن الفيروس القاتل أودى بحياة الآلاف حول العالم، وتسبب في شلل الحياة بشكل تام، لذا لا بد من أخذ الأمر على محمل الجد».