طلعت زينهم ينضم لأبطال شطرنج «الزم بيتك»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 04 أبريل 2020, 07:01 مساء
زينهم ينضم لأبطال شطرنج «الزم بيتك» (أرشيفية : الإنترنت)

انضم اللاعب طلعت زينهم، تصنيف 2293، إلى قائمة المتوجين ببطولة شطرنج «الزم بيتك»، بعد فوزه ببطولة النسخة السادسة عشرة برصيد 31 نقطة، وجاء ثانيا المبروك الرياني، تصنيف 1939، برصيد 22 نقطة، وثالثا سراج بركة، تصنيف 2009، برصيد 22 نقطة، حيث شهدت النسخة السادسة عشرة مشاركة 48 لاعبا.

ضم سجل الأبطال في بطولة شطرنج «الزم بيتك» الأخيرة، التي تقام كل ليلة عبر الإنترنت بنظام الشطرنج الخاطف خمسة لاعبين تُـوِّجوا باللقب مرتين، وهم: علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي، بينما توِّج خمسة شطرنجيين آخرون باللقب لمرة واحدة، وهم: سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم ورامي عمار وطلعت زينهم.

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