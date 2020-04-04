الحراري يطلق حملة في الوسط الإعلامي بعنوان «طمني عليك»

الإعلامي الرياضي رمضان الحراري (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل الإعلامي الرياضي رمضان الحراري تقديم جهده الرائع عبر أفكار إعلامية جديدة، خلال فترة أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة في العالم بأسره، مما استلزم من الجميع الحجر الصحي بالمنزل.

ويقدم الحراري فكرته عبر جولة على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتفقد من خلالها بشكل يومي أحوال كل الزملاء الإعلاميين الرياضيين من مختلف ربوع الوطن، واضعا عنوانا للحملة تحت شعار «طمني عليك».

لقيت الحملة اليومية أصداء واسعة منذ أن أطلقها، حيث تواصل الحراري خلالها مع العشرات من زملاء المجال الواحد للاطمئنان على أحوالهم، كما أكد جميعهم التزامهم التام بالبقاء في بيوتهم، واتباع كل التعليمات والنصائح الطبية، مع ممارسة نشاطهم الإعلامي اليومي من المنزل حتى انتهاء الأزمة بسلام.

الإعلامي رمضان الحراري لقي تحية من جميع الزملاء على لمسة الوفاء الجميلة التي أطلقها، بعد أن أسهمت في مد جسور التواصل بين كل الزملاء، وحركت المياه الراكدة لما شهدته من تفاعل وتواصل رائع بين زملاء المجال في كل ربوع الوطن الحبيب، رغم تباعد المسافات التي أسهمت هذه الحملة في تقريبها بين الجميع.