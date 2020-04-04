العالم يتحدث لـ«بوابة الوسط» من أميركا: ليبيا في «كورونا» على خطى سليمة

المدير الفني لنادي شوغان للجودو، بولاية ميشيغان الأميركية، نبيل العالم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق، المدير الفني لنادي شوغان للجودو، بولاية ميشيغان الأميركية، نبيل العالم، في تصريحات خاصة من الولايات المتحدة الأميركية إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الحملات الإعلامية في ليبيا تعتبر ممتازة، فهي في نسق يضاهي الحملات في الدول المتقدمة.

وأضاف قائلا: «الأندية والاتحادات أسهمت بفاعلية عبر رسائلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي حول إجراءات السلامة للوقاية من هذا الوباء (كورونا) المستجد، وهذا جهد مشكور، يبقى الآن الجانب العملي، وهو تحويل قاعاتها المغلقة ومبانيها الإدارية إلى مراكز صحية لمحاربة الوباء، والمطلوب أيضاً مساهمة مشجعيها، خصوصاً ذوي الاختصاصات الطبية في هذه الجهود».

وأكمل: «الإعلام الرياضي قائم بدوره بفاعلية حتى الآن، وهذا يستحق الثناء والتقدير، والملاحظ أخيراً بوجه عام أنه قد بلغ مرحلة عالية من النضج، وتحول من الانتقاد والسعي وراء الإثارة إلى إعلام رشيد وهادف، يتخذ من النقد وليس الانتقاد منهجاً للإصلاح».

واستطرد العالم في حديثه قائلا: «دوره في مكافحة جائحة فيروس كورونا هو دور ريادي، وهذا ظاهر للعيان من خلال متابعة البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي والأقسام الرياضية بالصحف، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، إذ نلاحظ التركيز الكبير على الترشيد عبر المقالات أو عبر استضافة نجوم الرياضة، من أجل تقديم النصح حول سبل الحماية والوقاية من هذا الوباء».

وعن دراسته في أميركا قال العالم: «إلى جانب تحصيلي العلمي وتحضيري للدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، أتولى منصب المدير الفني لنادي شوغان للجودو، وأقوم بتدريب رياضيي المنافسات بالنادي، الذي أصبح الآن من أهم أندية الجودو في الولايات وتحديدا ولايات الوسط الغربي الأميركي، وأنا حاليا في المرحلة النهائية من كتابة البحث، وبعدها سأتجه للمناقشة عن قريب لتحضير الدكتوراه».

وأخيرا تحدث العالم عن برنامج الحظر المنزلي قائلا: «أخصص جزءا من الوقت للقراءة، سواء أكانت في مجال الهندسة الميكانيكية أو القراءة العامة، فضلا عن متابعة الأخبار عبر التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وكتابة المشروع والتواصل مع المشرف عبر سكايب أو الهاتف لمناقشة نتائج التجارب، وليلة الثلاثاء والجمعة أقوم بمشاهدة جماعية مع رياضيي الفريق عبر بعض التطبيقات لبعض مباريات الجودو، حيث أقوم بتحليل الأداء الحركي والمهاري والتكتيكي لهم للاستفادة، كون النشاط الرياضي متوقفا».

المدير الفني لنادي شوغان للجودو، بولاية ميشيغان الأميركية، نبيل العالم (أرشيفية : الإنترنت)

المدير الفني لنادي شوغان للجودو، بولاية ميشيغان الأميركية، نبيل العالم (أرشيفية : الإنترنت)

المدير الفني لنادي شوغان للجودو، بولاية ميشيغان الأميركية، نبيل العالم (أرشيفية : الإنترنت)