شطرنج «الزم بيتك» تتوج عبدالعزيز ناجي بالنسخة 15

توِّج اللاعب عبدالعزيز ناجي تصنيف 1935 ببطولة النسخة الخامسة عشرة للشطرنج المقامة تحت شعار «الزم بيتك» برصيد 37 نقطة، وجاء ثانيًا رامي زيدان تصنيف 2053 برصيد 35 نقطة، وجاء ثالثًا عبدالرحمن سهل تصنيف 2086 برصيد 32 نقطة، حيث شهدت البطولة 15 مشاركة من بين 40 لاعبًا.

ضم سجل الأبطال في بطولة شطرنج «الزم بيتك» الأخيرة، التي تقام كل ليلة عبر الإنترنت بنظام الشطرنج الخاطف خمسة لاعبين تُـوِّجوا باللقب مرتين، وهم علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي، بينما توِّج خمسة شطرنجيين آخرين باللقب لمرة واحدة، وهم سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم ورامي عمار.