العمامي يقتنص النسخة الثانية من مسابقة الكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 04 أبريل 2020, 03:44 مساء

فاز محمد العمامي من طرابلس بجائزة النسخة الثانية لمسابقة اتحاد الكرة الحديدية، بعد إجراء عملية السحب على الهواء مباشرة من بين عشر مشاركين، توصلوا للإجابات الصحيحة من مدن طرابلس وهون وغدامس، عبر مسابقة أُقيمت من خلال الإنترنت، بهدف تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي التي نادت بها منظمة الصحة الدولية في التعامل مع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي ضرب جميع مناشط الحياة المختلفة في العالم بأسره.

المسابقة أطلقها الاتحاد الليبي للكرة الحديدية لتثقيف الرياضيين والمدربين والحكام، وستتواصل بمعدل يومين في الأسبوع، حيث توِّج بالنسخة الأولى اللاعب هيثم فياض من مدينة غدامس، وأطلق الاتحاد الليبي للكرة الحديدية مسابقته، بعد أن أثبتت تجربة المسابقات الرياضية نجاحها عن بعد في ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية.

وفي تصريح خاص سابق إلى «بوابة الوسط»، قال أمين الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل: «النسخة الثانية من المسابقة تتضمن ثلاثة أسئلة، الأول: ما الوضع القانوني للكرة التي بقى جزء من محيطها داخل الملعب أثناء عملية اللعب؟ والثاني: كيف يتم تحديد الترتيب في حالة تساوي لاعبين في النقاط لتخصص الدقة؟ والثالث: ما المسافة المسموح بها قانونا عند رجوع الكرة المصدمة بإحدى الكرات باتجاه الدائرة؟»، وأضاف الطويل: «تقبل إجابات المشاركين خلال 24 ساعة عن طريق صفحة الاتحاد العام عبر (فيسبوك)».

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