ليبيا تتلقى إشارة من الاتحاد الدولي للووشو بشأن تأجيل بطولة العالم للجامعات

جانب من منافسات سابقة في الووشو (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للووشو بشير العرضاوي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، اليوم السبت، أنه تلقى تعميمًا من الاتحاد الدولي للعبة، يفيد بتأجيل بطولة العالم للجامعات للووشو، التي كان مقررًا إقامتها في الصين خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو المقبل.

التعميم شمل الموعد الجديد لإقامة البطولة في يوليو من العام 2021 وذلك تماشيًا مع الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، وحرصًا على سلامة الجميع، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وسط إجراءات وتدابير وقائية متخذة لمكافحته حول العالم، وفقًا لما طالبت به منظمة الصحة الدولية.