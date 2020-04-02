محمد إسماعيل: لماذا لم يتوج أي فريق ليبي أو منتخب ببطولة أفريقية؟

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 02 أبريل 2020, 08:47 مساء
المدرب واللاعب السابق محمد إسماعيل. (إنترنت)

طرح المدرب واللاعب السابق محمد إسماعيل، تسائلًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالبا من أهل الاختصاص بالتفاعل والرد عليه.

وقال إسماعيل: «لماذا لم يتوج حتى الآن أي فريق ليبي أو منتخب ببطولة أفريقية في كرة القدم، ولم نتأهل ولو مرة واحدة لكأس العالم على الرغم من وجود عشرات المواهب في عقود زمنية مختلفة». 

وأوضح: «رغم أن المشاركات لم تتوقف من زمن طويل وأكثر من ستين سنة مرت على المشاركات الخارجية»، وطالب بمعرفة مكامن الخلل هل من الدولة أو إدارت الأندية أو اتحادات الكرة المتعاقبة أو المدرب الوطني.

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