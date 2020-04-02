10 فائزين في السحب على مسابقة «الحديدية 2»

منافسات سابقة في الكرة الحديدية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد أمين عام الكرة الحديدية محمود الطويل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن السحب سيتم اليوم لتحديد الفائز في المسابقة الثانية، التي أطلقها الاتحاد العام عبر الإنترنت.

وأضاف الطويل أن 10 مشاركين توصلوا للإجابة الصحيحة من بينهم ستة من مدينة هون، وهم أسامة ميلاد، وعبدالجبار الصالحين، وعبدالمطلب عكاشة، وعلي العطشان، ومروان الصالحين، ومريم الضبع.

وأوضح أن من طرابلس فاز مهاب كريش، ومحمد العمامي، ومن مدينة غدامس عبدالفتاح الموفق ومحمد الموفق.

يذكر أن المسابقة الأولى توج بها اللاعب هيثم فياض من مدينة غدامس.