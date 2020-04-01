«كورونا» يؤجل عربية الشطرنج للفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 01 أبريل 2020, 01:35 مساء
«كورونا» يؤجل عربية الشطرنج للفئات السنية. (إنترنت)

أعلن الاتحاد العربي للشطرنج تأجيل بطولة العرب للفئات السنية، والتي كان مقررا إقامتها في شهر يوليو المقبل، بالإمارات، إلى موعد لاحق.

وجاء في بيان التأجيل الذي تم تعميمه على الاتحادات العربية الآتي: «نظرًا إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصا من الاتحاد العربي للشطرنج على أهمية الإجراءات الوقائية الاحترازية المعمول بها في كل دول العالم وحفاظا على سلامة الجميع».

وأوضح البيان: «تقرر تأجيل بطولة العرب للفئات السنية، والتي كان مقررًا إقامتها بمدينة الفجيرة بالإمارات في يوليو 2020، إلى موعد سيحدد لاحقًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«صحة الموقتة» تحذر من ظاهرة رمي القفازات والكمامات الطبية على الطرقات
ليبيا
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة