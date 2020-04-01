«كورونا» يؤجل عربية الشطرنج للفئات السنية

«كورونا» يؤجل عربية الشطرنج للفئات السنية. (إنترنت)

أعلن الاتحاد العربي للشطرنج تأجيل بطولة العرب للفئات السنية، والتي كان مقررا إقامتها في شهر يوليو المقبل، بالإمارات، إلى موعد لاحق.

وجاء في بيان التأجيل الذي تم تعميمه على الاتحادات العربية الآتي: «نظرًا إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصا من الاتحاد العربي للشطرنج على أهمية الإجراءات الوقائية الاحترازية المعمول بها في كل دول العالم وحفاظا على سلامة الجميع».

وأوضح البيان: «تقرر تأجيل بطولة العرب للفئات السنية، والتي كان مقررًا إقامتها بمدينة الفجيرة بالإمارات في يوليو 2020، إلى موعد سيحدد لاحقًا».