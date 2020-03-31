علي الطرمال يكشف عن تفاصيل يومه أثناء الحجر المنزلي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:08 مساء
رئيس نادي الجزيرة السابق، علي الطرمال. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس نادي الجزيرة السابق، علي الطرمال، التزامه الكامل بالحجر المنزلي لتجاوز وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال في تصريح إلى "بوابة الوسط" إن العزل الاجتماعي لمصلحتنا جمعيا ولابد من خلق برامج للحد من الملل في المنازل.

وأوضح أنه يقوم يوميًا بوضع برنامج مع اسرته عن كيفية قضاء اليوم، كما أنه يساعد ابنته في دورسها، وحث جميع ابنائه على المطالعة والواجبات الدينية.

وتابع :"أحذر من التعامل المفرط مع وسائل التواصل الاجتماعي لأنها قد تسبب مزيدا من القلق والتوتر بسب الأخبار المحبطة في زمن كورونا ونشر الشائعات وأدعو للتعامل العقلاني وعدم التفرغ بشكل كبير لها".

واختتم: "وجدت الفرصة في التخطيط لبعض البرامج لجمعية قدامى زوارة التي يترأسها بعد تجاوز وباء كورونا".

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