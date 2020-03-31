تعرف إلى الأسئلة الثلاثة للكرة الحديدية في الحظر الصحي لـ«كورونا»

اتحاد الكرة الحديدية يطلق مسابقة عبر الإنترنت (إنترنت)

أطلق الاتحاد الليبي للكرة الحديدية مسابقته عبر الإنترنت، بعد أن أثبتت تجربة المسابقات الرياضية نجاحها عن بعد في ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد حول العالم.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال أمين الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل: «النسخة الثانية من المسابقة تتضمن ثلاثة أسئلة، الأول: ما الوضع القانوني للكرة التي بقى جزء من محيطها داخل الملعب أثناء عملية اللعب؟ والثاني: كيف يتم تحديد الترتيب في حالة تساوي لاعبين في النقاط لتخصص الدقة؟ والثالث: ما المسافة المسموح بها قانونا عند رجوع الكرة المصدمة بإحدى الكرات باتجاه الدائرة؟».

وأضاف الطويل: «تقبل إجابات المشاركين خلال 24 ساعة عن طريق صفحة الاتحاد العام عبر (فيسبوك)».

يذكر أن المسابقة عبارة عن أسئلة تتعلق بتاريخ لعبة الكرة الحديدية وقوانينها وستتواصل طوال أيام الحجر الصحي، وفاز في المسابقة الأولى فياض من مدينة غدامس أقصى جنوب الغرب الليبي.