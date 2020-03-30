الرفاع البحريني يفسخ عقد مهاجم ليبيا صالح الطاهر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 مارس 2020, 03:22 مساء
المهاجم الدولي الليبي المحترف صالح الطاهر (أرشيفية : الإنترنت)

فسخت إدارة نادي «الرفاع» البحريني رسميًّا عقد المهاجم الدولي الليبي المحترف صالح الطاهر بعد تجربة قصيرة لم تدم طويلًا مع الفريق الخليجي بعد أن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس «كورونا» المدمر حول العالم ليخسر النادي البحريني جهود المهاجم الليبي الذي انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي.

صالح الطاهر لعب مهاجمًا لفريق «الأهلي طرابلس» وسبق له أن خاض تجربة أخرى في الاحتراف بنادي «اتحاد طنجة» المغربي لم تستمر طويلاً أيضًا لتخسر قائمة المحترفين الليبيين أحد أفرادها، بعد أن عرف اللاعب الليبي طريق الاحتراف في الأشهر الماضية، بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد على خلفية الأحداث السياسية القائمة، الأمر الذي ساهم وساعد على تنقل أهم لاعبي الدوري الليبي بين أندية دول الجوار والخليج بهدف استمرار نشاطهم الرياضي قبل أن يتوقف الجميع بسبب الفيروس القاتل.

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