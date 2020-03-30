أبوعنزة ينضم لأبطال شطرنج «الزم بيتك»

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بنجاح في ليبيا وعبر الإنترنت مسابقة شطرنج «الزم بيتك» وشهدت النسخة الحادية عشرة أمس الأحد مشاركة 37 لاعبًا وتوِّج ببطولتها اللاعب موسى أبوعنيزة تصنيف 2121 وجاء ثانيًا اللاعب نزار شلاكة تصنيف 2231.

ضمت قائمة الأبطال المتوجين سراج بركة وتوِّج بالبطولة الأولى، وهاشم النعمي بالبطولة الثانية وعلاء الشريف بالبطولتين الثالثة والرابعة، وعاد هاشم النعمي ليتوج بالبطولة الخامسة وتوِّج عبدالعزيز ناجي بالبطولة السادسة وعماد مادي بالبطولة السابعة كما توِّج محمد كرناف بالبطولة الثامنة وميلاد الفيتوري بالبطولة التاسعة ومحمد القمودي بالبطولة العاشرة وأخيرًا موسى أبوعنيزة بالبطولة الحادية عشرة.

يذكر أن البطولة مصنفة، وتقام تحت إشراف الأخوين معز وعبدالرحمن التير وتشهد مشاركة لاعبين متميزين من مختلف المدن الليبية، حيث تقام بنظامين، الأول نظام 5 دقائق دون إضافة، ونظام 3 دقائق بإضافة ثانيتين عن كل نقلة، ومدتها لحين انتهائها بالكامل ساعة ونصف، وتحدد التراتيب الأولى من خلال جمعهم أكبر عدد من النقاط خلال ساعة ونصف الساعة.

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)