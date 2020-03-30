«كورونا» تستنفر المعدن النفيس للشباب الليبي ونجوم الرياضة

رئيس اللجنة العليا للعمل التطوعي الشبابي علي السمعي (إنترنت)

تكاتف الجهود هذه الأيام العصيبة بين الشباب الليبي في حملات منظمة لتعقيم الأحياء الشعبية بسبب انتشار فيروس «كورونا» المدمر حول العالم تحول إلى ظاهرة حرصت «بوابة الوسط» على متابعتها عن قرب حيث رصدت الحملات بمشاركة العديد من الرياضيين والشباب الليبي في مختلف الألعاب والاتحادات الرياضية وكذلك الأندية ولجان العمل التطوعي في مختلف مناطق ليبيا.

الحملات جاءت نتيجة للتوعية المستمر من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة التي شكلت لجنة مركزية تتولي التنسيق في عمليات التوعية والتعقيم ولجان فرعية لمكاتب الهيئة في مختلف المدن الليبية حيث أطلق مواقع الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج «ليبيا الحصن المنيع بشبابها».

وشملت الحملة إرشادات توعوية وأشرطة وثائقية تعرف بمخاطر فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وطرق العدوى وكيفية الوقاية منه، على موقع الهيئة للحد منه وحملات التعقيم المستمر للمؤسسات الرياضية ومن بين تلك الحملات التوعوية ظهور رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، في فيديو مرئي قال فيه: «نحن في فترة وقائية واحترازية بسبب تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم»، وطلب من الجميع مواصلة التكاثف والتآزر والتعاون والالتزام باتباع الإرشادات والنشرات الوقائية والتعليمات الصحية والأمنية.

وحيا دكتور القنطري العمل الدؤوب وجهود الخيرين من رجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمؤسسات الرياضية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ودورهم المتميز في مكافحة هذا الوباء.

يذكر أن هيئة الشباب والرياضة أصدرت قرارا بإيقاف النشاط الرياضي وتأجيل كل الأحداث الرياضية محليا وخارجيا وإيقاف كل التظاهرات والمباريات الرياضية، وكذلك اللجنة الأولمبية التي قامت بدورها بحملات التوعية الإرشادية من خلال بث أشرطة على موقعها الرسمي للعديد من المناشط التي تقوم بها من خلال عمل الاتحادات الرياضية ورؤساء الاتحادات وقامت بعمليات تعقيم للعديد من الصالات ومقار الاتحادات الرياضية فضلا عن نشر أشرطة توعية إرشادية للكيفية المثلي للحد من انتشار هذا الفيروس.

شباب الكشافة والهلال الأحمر كان متواجد بقوة بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة التي كان لها دور بارز في المساعدات اللوجستية للأسر المحتاجة وحملات التوعية والتعقيم من خلال توزيع المنشورات والمطويات الإرشادية ومن بين الجولات التوعوية أيضا تعقيم الشوارع كما قام الإعلامي الرياضي والمعلق هيثم العماري بحملة في منطقة تاجوراء بالتكاثف مع مجموعة من الشباب والرياضيين وسط حملات الرش التي يقوم بها كذلك الرياضيين القدامى.

اللجنة العليا للعمل التطوعي الشبابي هي أخرى تقوم بدور كبير برئاسة علي السمعي وهو في نفس الوقت نائب رئيس اللجنة التي تم تشكيلها في هيئة الشباب والرياضة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعمل التطوعي، حيث خص علي السميعي «بوابة الوسط» بتصريح خاص اليوم الإثنين وقال «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي هي أحد مكونات الهيئة العامة للشباب والرياضة وصدرت تعليمات للفروع والمناطق في البلديات بشأن المشاركة في حملات التوعية من خلال توزيع المطويات والملصقات التي تنشر وتساهم في ثقافة المجتمع مع تشكيل غرفة مركزية للتواصل مع الفروع والمكاتب وتعميم ملصقات خاصة باللجنة».

وأضاف السمعي في اللقاء أن «ثقة رئيس الهيئة في العمل التطوعي وتكليفه نائبا لرئيس اللجنة العليا هو وسام شرف لكل متطوع وتكليف رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي من قبل لجنة الأزمة المشكلة بالقرار 36 تكليفه رئيسا للغرفة الرئيسية لمتابعة تنفيذ القرار هو أيضا شرف لكل متطوع وإيمانا بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة التي قامت ولازالت تقوم بالعمل التطوعي في العديد من المناطق».

وأكمل «هناك تواصل مع الفروع وقمنا بحملات توعية شبابية من شباب العمل التطوعي شملت مناطق نالوت وبنت بية ورقدالين وزلطن والمنشية والعجيلات وصبراتة وصرمان والماية والخمس وتاورغاء وباطن الجبل وبدر تيجي وأولاد طالب وودان وهون والخمس وقصر الاخيار، كما أن المتطوعين كانوا حاضرين أيضا في بلديات عين زارة وأبوسليم وتاجوراء وكذلك في العديد من مدن الجنوب والشرق».

واختتم علي السميعي حديثه قائلا «كورونا أفرزت معادن الشباب الليبي ونجوم ليبيا في تحدي الخير في بادرة رائعة وإنسانية حيث تسابق الجميع في مساعدة الأسر المحتاجة والمهجَّرة من منازلها مع تكفَّل رياضيو ليبيا بالتبرع لصالح العائلات الليبية بمساعدة هذه الأسر طيلة شهر رمضان المبارك المقبل كنا اشتد التحدي بين اللاعبين والإعلاميين والشخصيات الرياضية الليبية».

وكانت البادرة من نجم المنتخب الوطني أنيس السلتو والنجم الليبي ولاعب وفريق الترجي التونسي حمدو الهوني الذي دخل في تحدٍ مع أصدقائه وقام بتكفل 30 أسرة لمدة شهر ثم دخل أنيس السلتو التحدي وتكفل بـ 20 أسرة كما أنه دعا أصدقاءه لذلك التحدي وكانت الإجابة سريعة جدا من أصدقاء حمدو والسلتو وقد تبرع اللاعبون محمد صولة وسند الورفلي ومؤيد اللافي وربيع اللافي ومحمد زعبية والدوكالي الصيد وعلي السريتي وعلي معتوق ومحمد العجيلي وجهاد المنتصر ومهند الجالي ومحمد الطبال وأحمد الهرام والفنان عصام العبيردي.

وفي لفتة إنسانية رائعة قرر اللاعب الدولي الليبي السابق طارق التائب التبرع وتقديم المساعدات للجالية الليبية في تونس بمبلغ مالي رفض ذكره وكذلك التبرع بتوريد جهاز للكشف السريع عن الإصابة بفيروس «كورونا» لمدينة طرابلس.