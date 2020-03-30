عبدالمولى ينجز الجزء الثاني من كتاب «حياة الطيارين» وسط حصار «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 30 مارس 2020, 11:59 صباحا
رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولى المغربي (إنترنت)

قال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، عبدالمولى المغربي، إنه يشجع على البقاء بالبيت وملتزم بنصائح الأطباء في ظل اجتياح فيروس «كورونا» المدمر كل دول العالم، والذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الرياضية.

وأضاف المغربي خلال تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أنه وجد فرصة في هذه الظروف بتقسيم وقته بين عدة مشاغل بعيدا عن التجمعات، حيث يقوم بتجهيز الجزء الثاني من كتابه «حياة الطيارين» باعتباره طيارا بعد أن قام بنشر الجزء الأول.

وأكمل عبدالمولى المغربي حديثه مؤكدا أنه يقوم بالاعتناء بمزرعته الصغيرة في بقية يومه، ويقوم بتقسيم الوقت بين الزراعة والعلم والدراسة والقراءة التي تستهويه دائما خصوصا في أوقات الفراغ.

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