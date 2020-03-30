القاضي يتابع مدرب المبارزة الليبي العالق في الجزائر ويحيي دور السفارة

رئيس القسم القنصلي بسفارة ليبيا في الجزائر محمد عبدالحميد (إنترنت)

حيا رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عزالدين القاضي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين الدور الوطني والمميز لرئيس القسم القنصلي بسفارة ليبيا في الجزائر محمد عبدالحميد أحمد وجميع زملائه بالسفارة.

يأتي هذا ردا على موقفهم النبيل واهتمامهم وحرصهم على سلامة كل الليبيين المتواجدين هناك هذه الأيام في الجزائر وسط حصار فيروس «كورونا» المدمر الذي يجتاح كل دول العالم دون استثناء ويجبر الجميع على التباعد الاجتماعي ليلغي كل مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الرياضية.

واشاد القاضي بدور رئيس القسم القنصلي بسفارة ليبيا في الجزائر وحرصه على توفير مكان إقامه ممتاز ومريح للجميع طيلة أيام الحجر الصحي بفندق حيدرة بالجزائر العاصمة.

يأتي اهتمام رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة بالأمر نظرا لوجود مدرب المبارزة الليبي أيمن حذاقة في الجزائر منذ يناير الماضي، حيث كان يشارك في دورة المدربين التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للمبارزة قبل أن تتوقف جميع الأنشطة ويظل عالقا هناك مع مواطنيه.