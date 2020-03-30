فياض يفوز بجائزة الكرة الحديدية عبر الإنترنت

الليبي هيثم فياض في منافسات سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن أولى المسابقات التي أطلقها الاتحاد العام عبر الإنترنت شهدت مشاركة 25 لاعبا ومدربا وإداريا.

وقال الطويل «توصل أربعة من المشاركين للإجابة الصحيحة، وهم هيثم فياض ومالك أدمو من مدينة غدامس، ومحمد العربي من هون، والصادق القروش من طرابلس، بينما دخل الأربعة في عملية السحب التي كانت على الهواء مباشرة، وفاز بالجائزة في النهاية اللاعب هيثم فياض».

يذكر أن هذه المسابقة ستتواصل طيلة أيام الحجر الصحي للحد من الاختلاط وانتشار فيروس «كورونا» لزيادة المعرفة باللعبة وقوانينها التي تتضمن أسئلة عن تاريخ لعبة الكرة الحديدية وقوانينها في التخصصات الثلاثة «قصير، طويل، رافا» بواقع متسابقين أسبوعيا يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وستستقبل الإجابات على موقع الاتحاد العام خلال يوم كامل من إلقاء الأسئلة، حيث تتولى لجنة من خمسة أشخاص فرز الإجابات وإعلان الفائزين، وسيتحصل الفائز في كل مسابقة على جائزة رصيد من شركات «ليبيانا، مدار، نت» وترسل إلكترونياً على نفس الحساب.