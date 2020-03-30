أبوودن حكما دوليا في فروسية قفز الحواجز

الحكم الليبي توفيق أحمد أبوودن (إنترنت)

أكد الإعلامي المتخصص في رياضة الفروسية سالم العبار في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين حصول الحكم الليبي توفيق أحمد أبوودن أمس الأحد على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي للفروسية «Fei».

بذلك يصبح أبوودن حكما دوليا في فروسية قفز الحواجز بعد اجتيازه لاختبارات الشارة الدولية التي تمت عن بُعد بسبب حظر السفر والتجمع على خلفية انتشار فيروس «كورونا» المدمر ليكون أبوودن ثاني حكم ليبي يتحصل على الشارة حيث سبقه الحكم الدولي السابق حسام زميت.

يذكر أن الحكم الدولي للفروسية الجديد توفيق أبوودن من مواليد بنغازي العام 1966 وفى رصيده قرابة 250 مسابقة مختلفة ما بين محلية وخارجية دولية.