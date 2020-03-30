تواصل حملات التعقيم بإشراف الشباب والرياضة

تواصل حملات التعقيم بإشراف الشباب والرياضة. (إنترنت)

في ظل تضافر جهود مؤسسات الدولة، وفي إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية المتمثلة بجهاز المباحث الجنائية، انطلقت أمس أعمال التعقيم والتطهير لعدد من المؤسسات الرياضية والشبابية.

كما أطلقت الهيئة حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت من خلالها الفئات الشبابية والرياضية للوقاية من هذا الوباء.

وجاء ذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصا من الهيئة العامة للشباب والرياضة بالاهتمام ومتابعة مؤسساتها الشبابية والرياضية.

يذكر أن الهيئة أصدرت بيانًا رسميًا والتي أعلنت من خلاله إيقاف كافة الأنشطة الشبابية والرياضية للقطاع العام والخاص للوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد.