ليبيا تتلقى إخطارا بإلغاء تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 مارس 2020, 07:01 مساء
الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو 2020. (إنترنت)

تلقت اللجنة الأولمبية الليبية مراسلة من اللجنة الأولمبية الدولية تبلغها فيه بأنه قد تم إلغاء تتابع الشعلة الأولمبية لألعاب طوكيو 2020 في جميع أنحاء اليابان، بعد تأجيل الألعاب حتى عام 2021، نظرًا لأن الألعاب لن تقام هذا الصيف، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستبقى الشعلة الأولمبية في اليابان حيث قال رئيس لجنة تنظيم طوكيو 2020 يوشيري موري: "لن نبدأ تتابع الشعلة، بينما سنناقش الإجراءات المترتبة عن التأجيل، وسنسعى لرسم خطة جديدة للتتابع.

وأشارت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020 إلى أنه سيتم منح أولئك الذين تم اختيارهم ليكونوا حاملي الشعلة التفضيل الأول عند تنظيم تتابع جديد قبل الألعاب في عام 2021.

هذا وكان من المقرر أن يبدأ تتابع الشعلة رسميًا في 26 مارس عندما كان الفائزون باليابان في كأس العالم للسيدات 2011 FIFA هم حاملي الشعلة في J-Village وهي منشأة للتدريب على كرة القدم في فوكوشيما تستخدم كقاعدة للعمال الذين يكافحون الأزمة النووية لعام 2011.

وكانت الخطط الأصلية لتمرير الشعلة الأولمبية عبر جميع المحافظات الـ 47 في اليابان على مدى 121 يومًا.

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